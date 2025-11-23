Ofertas de empleo

Grupo EULEN recluta personal en varias zonas del país

Si usted tiene experiencia en limpieza o seguridad, esta puede ser su oportunidad

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Grupo EULEN Costa Rica abrió nuevas plazas para misceláneos, comodines en la GAM y oficiales de seguridad. Si usted anda buscando trabajo, aquí le contamos qué piden y cómo aplicar.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleogrupo eulenzonas del país
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.