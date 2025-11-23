Grupo EULEN recluta personal en varias zonas del país

Grupo EULEN Costa Rica abrió nuevas plazas para misceláneos, comodines en la GAM y oficiales de seguridad. Si usted anda buscando trabajo, aquí le contamos qué piden y cómo aplicar.

La empresa está ampliando su personal y busca gente responsable y con ganas de crecer profesionalmente.

No pierda el chance de salir con trabajo fijo. (Cortesía/Fidélitas)

Las vacantes están disponibles en Heredia (Global Park – La Aurora), Alajuela (El Coyol) y distintas zonas de la GAM, tanto para áreas corporativas como para el sector hospitalario.

Entre los puestos más buscados están los misceláneos, comodines GAM y oficiales de seguridad, todos con requisitos claros y definidos.

En el caso de misceláneos y comodines, se solicita experiencia en limpieza general y profunda, preferiblemente en hospitales, manejo de cepillo eléctrico industrial, buena comunicación y documentación al día, como cédula, hoja de delincuencia, cartas de servicio y certificados de estudio. Quienes deseen trabajar en el sector hospitalario deben contar, además, con certificado de manejo de desechos y vacunas al día.

La empresa tiene varios beneficios para sus colaboradores. Con fines ilustrativos. (Procomer /Cortesía)

Las plazas para oficiales de seguridad requieren primaria completa, de uno a dos años de experiencia, carnet de seguridad privada y portación al día, así como habilidades de servicio al cliente y disponibilidad para horarios rotativos, ya sea de día, tarde o noche.

Si usted cumple con los requisitos y quiere aplicar, solo debe ingresar al formulario oficial de la empresa y dejar sus datos. El enlace para postularse es este: https://forms.gle/q4feJbT1xJVWVY4g9

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo: