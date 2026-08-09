Ofertas de empleo

Grupo Montecristo abre vacantes para áreas clínicas, operativas y administrativas; consulte los detalles

Grupo Montecristo busca personal para ocupar varios puestos en áreas clínicas, operativas y administrativas en San José, Heredia, Puntarenas y Guanacaste

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Por Marcia Solano Miller

Grupo Montecristo anunció la apertura de varias plazas de empleo en distintas localidades del país. Las oportunidades laborales están vigentes a la fecha actual y se orientan, principalmente, al sector de la salud, atención al paciente, gestión administrativa y mantenimiento de áreas operativas.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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