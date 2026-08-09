Grupo Montecristo abre vacantes para áreas clínicas, operativas y administrativas; consulte los detalles

Grupo Montecristo anunció la apertura de varias plazas de empleo en distintas localidades del país. Las oportunidades laborales están vigentes a la fecha actual y se orientan, principalmente, al sector de la salud, atención al paciente, gestión administrativa y mantenimiento de áreas operativas.

La compañía, que agrupa marcas como el Hospital Metropolitano y diferentes redes de farmacia, distribuirá las contrataciones en San José, Heredia, Puntarenas y Guanacaste; solicita distintos niveles de escolaridad y experiencia, según la puesto.

Oportunidades en salud y atención clínica

La empresa dispone de múltiples vacantes enfocadas en la atención directa de pacientes y el soporte de los servicios médicos.

Para cargos de médico, existen posiciones habilitadas en Santa Cruz (Guanacaste) y un perfil de médico de empresa en Escazú, así como un puesto de médico de apoyo en Belén.

Los interesados deben contar con una licenciatura o bachillerato en medicina, estar debidamente incorporados al colegio profesional, tener al menos un año de experiencia y poseer un nivel de inglés intermedio.

En el área de nutrición, se requiere un nutricionista para la sede de Santa Ana. Este puesto demanda una licenciatura universitaria, experiencia de tres a cinco años y un manejo intermedio del idioma inglés.

Por su parte, las clínicas de Puntarenas, Alajuela y Escazú buscan optometristas con nivel de licenciatura, de uno a tres años de experiencia y conocimientos de ofimática.

Como personal de apoyo clínico, la organización requiere un técnico de laboratorio en Belén con grado de técnico medio, un año de experiencia y dominio intermedio de inglés.

Además, se habilitaron plazas para un asistente de pacientes en Santa Ana (bachillerato de secundaria y un año de experiencia) y un asistente dental en Montes de Oca (técnico medio y de seis a 11 meses de experiencia).

Posiciones en farmacia e inventario

En Desamparados, se abrieron dos vacantes para regente: uno enfocado en farmacia y otro para el centro de distribución (CEDI).

Ambos puestos requieren el grado de licenciatura en farmacia, estar incorporados al colegio profesional y tener una experiencia comprobable de uno a tres años. También hay lugares disponibles para regentes en Santa Ana y Curridabat.

Asimismo, se contratará un asistente de farmacia en San José, para lo cual se solicita tener bachillerato de educación secundaria, al menos un año de experiencia en ventas y conocimiento intermedio de paquetes ofimáticos.

Puestos administrativos, operativos y servicio al cliente

El área administrativa de la empresa requiere la incorporación de un ejecutivo de servicio al cliente en San José, quien debe ser bachiller de educación secundaria y contar con una experiencia de entre seis y 11 meses.

Para el área de llamadas en Tibás, se busca un teleoperador de retenciones con formación de técnico medio, un año de experiencia e inglés intermedio, además de un analista de calidad con de uno a tres años de experiencia en evaluación de procesos.

Finalmente, para el mantenimiento y soporte en cafeterías de la sede en Santa Ana, la empresa contratará a un asistente de servicio (bachiller de secundaria, de uno a tres años de experiencia) y un misceláneo (educación primaria, un año de experiencia).

Para ambos puestos es indispensable contar con el carné de manipulación de alimentos al día.

Si está interesado en alguno de los puestos, puede consultar los detalles completos y aplicar por medio del sitio web de Grupo Montecristo, en su bolsa de empleo.