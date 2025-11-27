Grupo V abre puestos de trabajo en Puntarenas para oficiales de seguridad motorizados

Grupo V anunció nuevas oportunidades de trabajo para personas interesadas en un puesto como oficial de seguridad motorizado en Puntarenas centro.

La empresa busca personal con experiencia comprobada y con los documentos requeridos al día.

Los puestos disponibles son en Puntarenas. (Rafael Pacheco Granados)

Los requisitos mínimos incluyen contar con carnet de portación vigente, licencia de moto obligatoria y al menos sexto grado aprobado. Además, el candidato debe vivir en la zona, presentar currículo vitae, hoja de delincuencia reciente y una carta de servicio que confirme un mínimo de un año de experiencia en labores de seguridad.

Grupo V ofrece médico de empresa, salario competitivo, un ambiente laboral estable y acceso a la tienda Grupo V como parte de sus beneficios.

Acá le contamos los requisitos para aplicar a Grupo V. Captura (Grupo V /grupo V)

Las personas interesadas pueden aplicar mediante los canales de contacto oficiales o bien en con el código QR de la imagen. Para más información, pueden comunicarse al teléfono 4100-3333, extensión 312, o escribir al WhatsApp 6174-5144.

Consejos para hacer una hoja de vida correctamente:

Use un formato ordenado y fácil de leer: Evite adornos innecesarios y asegúrese de que el reclutador pueda encontrar la información clave en segundos.

Evite adornos innecesarios y asegúrese de que el reclutador pueda encontrar la información clave en segundos. Enliste su experiencia más reciente primero: Destaque sus logros, no solo las funciones, y use datos concretos cuando sea posible.

Destaque sus logros, no solo las funciones, y use datos concretos cuando sea posible. Incluya únicamente información relevante: Evite llenar el currículum con puestos o cursos que no aportan al trabajo que está buscando.

Evite llenar el currículum con puestos o cursos que no aportan al trabajo que está buscando. Revise la ortografía y la redacción: Un error puede darle una mala impresión al reclutador, así que léalo varias veces antes de enviarlo.

Un error puede darle una mala impresión al reclutador, así que léalo varias veces antes de enviarlo. Actualice sus contactos y documentos de respaldo: Asegúrese de que su número, correo y certificaciones estén vigentes y correctos para que puedan ubicarlo sin problema.

