Ofertas de empleo

Grupo V abre puestos de trabajo en Puntarenas para oficiales de seguridad motorizados

La empresa busca personal con experiencia, documentos al día y disponibilidad para laborar en Puntarenas centro

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Grupo V anunció nuevas oportunidades de trabajo para personas interesadas en un puesto como oficial de seguridad motorizado en Puntarenas centro.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleogrupo Vtrabajo en Puntarenas
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.