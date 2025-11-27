Grupo V abre puestos de trabajo en Puntarenas para oficiales de seguridad motorizados

Grupo V anunció nuevas oportunidades de trabajo para personas interesadas en un puesto como oficial de seguridad motorizado en Puntarenas centro.
La empresa busca personal con experiencia comprobada y con los documentos requeridos al día.
Los requisitos mínimos incluyen contar con carnet de portación vigente, licencia de moto obligatoria y al menos sexto grado aprobado. Además, el candidato debe vivir en la zona, presentar currículo vitae, hoja de delincuencia reciente y una carta de servicio que confirme un mínimo de un año de experiencia en labores de seguridad.
Grupo V ofrece médico de empresa, salario competitivo, un ambiente laboral estable y acceso a la tienda Grupo V como parte de sus beneficios.
Las personas interesadas pueden aplicar mediante los canales de contacto oficiales o bien en con el código QR de la imagen. Para más información, pueden comunicarse al teléfono 4100-3333, extensión 312, o escribir al WhatsApp 6174-5144.
Consejos para hacer una hoja de vida correctamente:
- Use un formato ordenado y fácil de leer: Evite adornos innecesarios y asegúrese de que el reclutador pueda encontrar la información clave en segundos.
- Enliste su experiencia más reciente primero: Destaque sus logros, no solo las funciones, y use datos concretos cuando sea posible.
- Incluya únicamente información relevante: Evite llenar el currículum con puestos o cursos que no aportan al trabajo que está buscando.
- Revise la ortografía y la redacción: Un error puede darle una mala impresión al reclutador, así que léalo varias veces antes de enviarlo.
- Actualice sus contactos y documentos de respaldo: Asegúrese de que su número, correo y certificaciones estén vigentes y correctos para que puedan ubicarlo sin problema.
