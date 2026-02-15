Grupo V realizará feria de empleo en Escazú este 20 de febrero

Si usted está buscando trabajo, esta información le puede interesar. El próximo 20 de febrero de 2026, el Grupo V realizará una feria de empleo en el Gimnasio Villa Ecológica Deportiva de Escazú, en horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde.
La empresa estará recibiendo a personas interesadas en puestos de seguridad y limpieza, por lo que es importante que llegue con todos los requisitos al día.
Para optar por una plaza en el área de seguridad, usted debe presentar su currículum y cédula vigente, título de primaria completa y hoja de delincuencia con menos de un mes de emitida. Además, debe contar con documentación para tramitar o portar armas al día, experiencia mínima de seis meses a un año (con carta de servicio) y tener cuenta en el Banco Nacional.
En el caso de los puestos de limpieza, los requisitos son similares: currículum y cédula vigente, primaria completa, hoja de delincuencia reciente, experiencia mínima de seis meses en labores de limpieza y cuenta activa en el Banco Nacional.
Si cumple con lo solicitado y desea una oportunidad laboral, tome nota de la fecha y el horario para que no se quede por fuera. Llegar con todos los documentos en regla podría marcar la diferencia.
Consejos para aplicar a una vacante:
- Lea bien la vacante antes de aplicar: No envíe su perfil solo por enviarlo. Revise requisitos, funciones y horario. Si usted no cumple lo indispensable, difícilmente avanzará. Aplicar con estrategia es clave.
- Personalice su postulación: Adapte su currículum al puesto. Si la empresa busca experiencia en ventas, resalte logros en ventas. Si es servicio al cliente, destaque atención y resolución de conflictos. No me mande un documento genérico.
- Cuide su correo y su nombre de archivo: He visto correos informales o currículums llamados “CV nuevo 3 definitivo ahora sí”. Use un correo profesional y nombre el archivo así: Nombre_Apellido_CV. Eso habla de usted antes de leerlo.
- Sea puntual y profesional en entrevistas: Conéctese 10 minutos antes si es virtual o llegue con anticipación si es presencial. Su imagen, su actitud y su lenguaje corporal pesan tanto como su experiencia.
- Investigue la empresa antes de la entrevista: Cuando le pregunto “¿qué sabe de nosotros?” y no sabe nada, pierde puntos. Revise redes sociales, página web y valores de la empresa. Eso demuestra interés real.