Grupo V realizará feria de empleo en Escazú este 20 de febrero

La empresa estará recibiendo currículums para puestos en seguridad y limpieza en el Gimnasio Villa Ecológica Deportiva de Escazú

Por Fabiola Montoya Salas
Grupo V
Acá le contamos cómo aplicar.







Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

