Heredia tendrá una gran feria de empleo con buses gratuitos al lugar

La feria de empleo será este 19 de agosto.

Este 19 de agosto se llevará a cabo la Feria de Empleo Trabajemos 2025 de la Municipalidad de Heredia, un evento que será el puente perfecto para quienes buscan un nuevo reto profesional. La feria ofrece dos modalidades para que usted pueda conectar con empresas líderes: presencial y virtual.

La opción presencial se realizará en el Campo Ferial La Perla, en Mercedes Norte, el 19 de agosto, mientras que la virtual le permitirá acceder a las mismas oportunidades desde la comodidad de su casa o donde se encuentre, con solo un clic.

Para participar es necesario registrarse en un proceso 100% gratuito que le garantizará acceso a todas las ofertas y charlas del evento. Puede inscribirse a través del sitio web oficial https://feriatrabajemos.nexushr.tech.

Además, para facilitar la llegada al evento presencial, habrá transporte gratuito con salidas desde el Parque Nicolás Ulloa, ubicado en Heredia. Los buses saldrán cada hora desde las 8:00 a. m. hasta el mediodía, y el regreso desde el Campo Ferial La Perla será cada media hora desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 mediodía.

No deje pasar esta oportunidad única para acercarse a las empresas que buscan talento y así dar un salto importante en su carrera profesional.