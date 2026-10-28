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H&M realizará feria de empleo en Alajuela: estos son los requisitos para conseguir trabajo

La tienda de ropa contratará asesores de ventas para la temporada navideña; la feria será presencial y estos son los requisitos para participar

Por Fabiola Montoya Salas

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La feria de empleo será el 4 de noviembre. (Manpower Group/Manpower Group)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.