H&M realizará feria de empleo en Alajuela: estos son los requisitos para conseguir trabajo

La feria de empleo será el 4 de noviembre.

La reconocida tienda de ropa H&M realizará una feria de empleo presencial en Alajuela, donde buscará personas interesadas en trabajar como asesores de ventas durante la temporada navideña.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 4 de noviembre, de 9 a. m. a 3 p. m., en la Casa de la Cultura de Alajuela, ubicada al costado oeste del Parque Central, así lo dio a conocer la página Capacitación y Empleabilidad.

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¿Qué requisitos debe cumplir?

Según la información compartida para la feria, las personas interesadas en aplicar a uno de los puestos deben cumplir con dos requisitos principales: ser mayores de edad y contar con experiencia en servicio al cliente.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen trabajar como asesores de ventas durante la temporada navideña, una época en la que las tiendas suelen reforzar sus equipos para atender la demanda de los compradores.

¿Dónde será la feria de empleo de H&M?

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Si usted está interesado en participar, puede presentarse el miércoles 4 de noviembre en la Casa de la Cultura de Alajuela, situada al costado oeste del Parque Central, en horario de 9 a. m. a 3 p. m.

La feria será presencial y representa una oportunidad para quienes cumplen con los requisitos y buscan una opción laboral para la temporada navideña.

Le contamos detalles de la feria de empleo. (empleo /captura)

Antes de asistir, se recomienda verificar si la empresa solicita documentos adicionales para participar en el proceso de selección.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica podrá encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo, historias de emprendedores y hasta consejos laborales.