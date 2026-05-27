Hospital Las Américas anuncia feria de empleo con vacantes en áreas médicas, administrativas y creativas

Estos son los puestos de empleo disponibles. captura

Esta puede ser una gran oportunidad para dar el siguiente paso profesional si anda en busca de trabajo.

El Hospital Las Américas anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en Pérez Zeledón, como parte de su crecimiento y expansión en distintas áreas.

Por medio de una publicación, el hospital explicó que buscan personas comprometidas, con ganas de crecer y formar parte de un equipo enfocado en brindar atención médica de excelencia y con sentido humano.

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Acá le contamos de todos los puestos disponibles. (Shutterstock/Shutterstock)

“Hospital crece y queremos que tu talento crezca con nosotros”, señalaron.

Las plazas disponibles abarcan áreas médicas, administrativas, operativas y creativas, por lo que hay opciones para distintos perfiles profesionales.

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Entre los puestos que están buscando destacan:

Medicina general

Recepcionista

Personal para call center

Microbiólogo

Técnico en farmacia

Técnico de laboratorio

Imagenólogo

Técnico en imágenes médicas

Asistente contable

Chofer de ambulancia

Misceláneo

Diseñador gráfico

Asistente de mercadeo

Asistente en proveeduría

Auxiliar de inventarios

El centro médico explicó que las personas interesadas únicamente deben revisar los requisitos del puesto de interés y enviar su currículum actualizado al correo: empleo.hospitallasamericascr@gmail.com

Además, recalcaron que desean integrar colaboradores comprometidos con el servicio, el trabajo en equipo y el crecimiento profesional.

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo: