Hospital México tendrá una feria de empleo esta semana

La actividad se realizará el 26 y 27 de febrero en la torre noreste y recibirán oferentes para varias áreas, acá todos los detalles

Por Fabiola Montoya Salas
Fotos para ilustrar atención de las personas con la renuncia de especialistas en el Hospital México
La feria de empleo del hospital México se realizará el 26 y 27 de febrero.







Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

