Hospital San Vicente de Paúl busca médicos con disponibilidad inmediata

El hospital San Vicente de Paúl está en busca de personal médico para trabajar de inmediato en jornada ordinaria.

Entre los requisitos obligatorios está estar incorporado y al día en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, además de estar registrado en el SIPE o en MITH.

LEA MÁS: Hospital México busca personal en el área de administración de servicios

Como requisitos deseables (no indispensables), se pide que la persona interesada sea usuaria del Edus.

LEA MÁS: Colombiana convirtió su pasatiempo en un negocio que empodera a mujeres en Costa Rica

El hospital San Vicente de Paúl tiene empleo. (JOHN DURAN)

Las personas que cumplan con las condiciones y tengan interés en el puesto deben escribir a los correos electrónicos wiviquez@ccss.sa.cr y mcaldep@ccss.sa.cr.

LEA MÁS: Conocida municipalidad abre plazas para ser parte de su cuerpo de policía

La institución aclaró que únicamente se requieren médicos y no profesionales de otras áreas. Además, dejaron claro que los servicios de seguridad y aseo no son contratados por el departamento de Recursos Humanos, por lo que no deben enviar consultas relacionadas con esos puestos.

Cinco consejos clave para aplicar a un puesto en línea y aumentar sus opciones

Buscar trabajo por internet es cada vez más común, pero no basta con mandar el currículum a lo loco. Si quiere que lo tomen en cuenta, debe cuidar varios detalles que marcan la diferencia. Aquí le dejamos cinco consejos prácticos para que su aplicación destaque.

1. Lea bien la oferta antes de aplicar:

Antes de enviar su currículum, asegúrese de cumplir con los requisitos básicos. No pierda tiempo si la empresa pide experiencia o certificaciones que usted no tiene, mejor concéntrese en las vacantes que sí se ajustan a su perfil.

2. Ajuste su currículum al puesto:

No use el mismo CV para todo. Modifíquelo según lo que piden en la oferta e incluya palabras clave como “Excel avanzado”, “servicio al cliente” o “ventas digitales”, si eso es lo que buscan. Así tiene más chance de pasar los filtros automáticos.

3. Cuide la presentación digital:

Su currículum debe estar en PDF, con un formato claro y sin errores de ortografía. Además, evite correos poco profesionales o nombres de archivo raros. Todo cuenta en la primera impresión.

4. Personalice el mensaje de aplicación:

Si la empresa le pide adjuntar un correo o carta, no copie y pegue un texto genérico. Mejor escriba un mensaje corto y directo explicando por qué usted es el candidato ideal y qué valor puede aportar.

5. Dé seguimiento después de aplicar:

Si después de varios días no le responden, puede enviar un correo breve y educado para mostrar interés. Esto lo diferencia de otros candidatos y refleja compromiso.