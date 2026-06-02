Ofertas de empleo

INA abre feria de empleo en Cartago con plazas para bodegueros, operarios y técnicos

Varias empresas participarán en la actividad organizada por el INA, donde habrá oportunidades laborales para personas con distintos perfiles y niveles de experiencia

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Por Fabiola Montoya Salas
Centro de Formación Profesional de San Ramón del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Acá le contamos todos los detalles de la feria de empleo. (Foto: INA.)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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