INEC abre plaza para profesional con salario de ¢1.598.450: le contamos cómo participar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió un concurso para contratar a un profesional en administración para el área de Censos Nacionales.

El puesto ofrece un salario global de ¢1.598.450 y las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de noviembre de 2026.

El proceso –tramitado bajo el Concurso Mixto N° 254-2026– busca seleccionar personal que entraría a laborar en enero de 2027 mediante un nombramiento por servicios especiales.

La plaza se ubica en la sede central de la institución, en Montes de Oca, bajo una modalidad presencial con posibilidad de optar por teletrabajo parcial según las condiciones del puesto y el modelo interno.

Requisitos

Para participar en el proceso, los aspirantes deben contar con el grado de licenciatura en administración o carreras afines, además de estar incorporados al colegio profesional respectivo.

La institución exige una experiencia mínima de 18 meses en labores profesionales vinculadas con el área administrativa. De ese total, al menos 12 meses deben respaldar tareas específicas en formulación, control y análisis presupuestario, trámites de tesorería, registro de activos e inventarios, así como elaboración de proyecciones y manejo de sistemas financieros.

Asimismo, los candidatos deben demostrar experiencia comprobable en gestión de compras y contratación pública a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), junto con el dominio de la Ley General de Contratación Pública (9986) y su reglamento.

Entre las competencias adicionales solicitadas figuran el manejo de paquetes de cómputo, cursos de actualización profesional, capacidad para elaborar informes de rendición de cuentas y coordinación con unidades administrativas, financieras y de recursos humanos. El conocimiento en control interno se valorará como un factor deseable.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió un concurso para contratar un administrador para Censos Nacionales. Conozca los requisitos y el salario. (INEC /Cortesía INEC)

Para participar, los interesados deben completar el formulario en línea disponible en el portal institucional del INEC (https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos).

En caso de requerir información adicional sobre las bases del concurso, la Unidad de Recursos Humanos habilitó la línea telefónica 2527-1091.