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INEC abre plaza para profesional con salario de ¢1.598.450: le contamos cómo participar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió un concurso para contratar un administrador para Censos Nacionales. Conozca los requisitos y el salario

Por Redacción EF

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió un concurso para contratar a un profesional en administración para el área de Censos Nacionales.








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Redacción EF

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