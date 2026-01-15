KFC abre feria de empleo en playas del Coco: tome nota si anda buscando trabajo fijo

Si usted anda en busca de trabajo, ponga mucha atención, porque KFC realizará una feria de empleo en la zona de playas del Coco, Guanacaste, una excelente oportunidad para quienes desean incorporarse al mercado laboral, incluso si no cuentan con experiencia previa.

KFC busca personal para trabajar en Playas del Coco. (KFC/Cortesía)

La actividad se llevará a cabo el lunes 19 de enero de 2026, en el salón comunal de ADICOCO, ubicado en playas del Coco. El horario será de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, por lo que se recomienda llegar con tiempo y bien preparado.

La feria de empleo será el 19 de enero. (KFC/KFC)

Según la información brindada, las personas interesadas deben contar con disponibilidad para laborar en horarios rotativos, así como fines de semana y feriados. Además, se solicita primaria completa y, aunque no es obligatorio, es deseable tener carnet de manipulación de alimentos. KFC aclaró que no es indispensable tener experiencia, lo que abre la puerta a muchas personas que buscan su primer empleo.

Para participar en la feria, usted debe presentarse con los siguientes documentos:

Hoja de vida actualizada

Copia de la cédula

Hoja de delincuencia

Originales y copias de títulos

Tres cartas de recomendación

Consejos para ir bien preparado a una feria de empleo