KFC abre feria de empleo en playas del Coco: tome nota si anda buscando trabajo fijo

La feria de empleo será el próximo lunes 19 de enero

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda en busca de trabajo, ponga mucha atención, porque KFC realizará una feria de empleo en la zona de playas del Coco, Guanacaste, una excelente oportunidad para quienes desean incorporarse al mercado laboral, incluso si no cuentan con experiencia previa.








