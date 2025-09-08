KFC anda buscando gente para que se una a su familia

Si usted anda pulseando trabajo, le tenemos buenas noticias: la cadena de restaurantes KFC está contratando y quiere que más personas se unan a su equipo.

La empresa anda reclutando personal y lo mejor de todo es que ofrece condiciones bastante atractivas, para que se anime a aplicar.

Entre los beneficios destacan: ambiente dinámico y colaborativo, oportunidad de crecimiento y beneficios adicionales.

Si usted cumple con algunos requisitos básicos, ya puede postularse. Lo primero es ser mayor de 18 años, tener como mínimo la primaria completa (si tiene estudios superiores, mejor aún) y, por supuesto, muchas ganas de trabajar, crecer y superarse.

Los puestos son ideales para personas que buscan un primer empleo, para quienes necesitan estudiar y trabajar al mismo tiempo gracias a la flexibilidad de horarios, o para quienes desean un ambiente dinámico donde todos los días se aprende algo nuevo.

Acá le contamos cómo aplicar. KFC (KFC /KFC)

Para aplicar no tiene que complicarse, lo único que debe hacer es escanear el código QR que la empresa compartió en sus redes sociales y seguir los pasos que ahí se indican.

Así que si está sin trabajo o quiere cambiar de aires, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando. En KFC lo esperan con los brazos abiertos para que se convierta en parte de una familia que sigue creciendo en todo el país.

Siga estos consejos para aplicar a un empleo en línea

Conseguir trabajo ya no es como antes, ahora la mayoría de empresas recibe solicitudes en línea. Si usted está pulseando una oportunidad y quiere aumentar sus chances de quedar, aquí le dejamos unos consejos que le pueden ayudar.

Primero, prepare bien su currículum. Asegúrese de que esté actualizado, sin faltas de ortografía y con la información clara: estudios, experiencia laboral, cursos y hasta logros que lo hagan destacar. Nada de llenar páginas de más, hágalo corto, directo y al grano.

Segundo, ponga atención a la foto. Aunque no todas las empresas la piden, si la incluye, que sea una foto seria, con buena luz y fondo sencillo. Evite selfis, fotos en fiestas o con gafas oscuras.

Tercero, cuando complete formularios en línea, revise todo dos veces antes de enviar. A veces, por la carrera, uno pone mal el número de teléfono o el correo y después no lo pueden contactar.