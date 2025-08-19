Ofertas de empleo

KFC tendrá dos grandes ferias de empleo

Acá le contamos donde serán las dos ferias de empleo

Por Fabiola Montoya Salas
KFC Costa Rica realizará ferias de empleo en San José y Santa Ana los días 21 y 22 de agosto para contratar personal en dos nuevas aperturas.
KFC Costa Rica realizará ferias de empleo en San José y Santa Ana los días 21 y 22 de agosto. (KFC/Cortesía)







Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

