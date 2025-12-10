La Guaca abre vacantes en Heredia: buscan mensajeros y bodegueros

Si usted anda en busca de trabajo, esta información le puede interesar. La Guaca anunció la apertura de nuevas vacantes para reforzar su equipo de trabajo.

Las plazas disponibles son para mensajero(a) y bodeguero, puestos clave dentro de la operación de esta reconocida empresa de repuestos automotrices.

Para el puesto de mensajero(a), la empresa solicita que la persona cuente con motocicleta en buen estado, licencia respectiva vigente, licencia B1 (deseable), conocimiento de rutas según la zona y disponibilidad inmediata.

En el caso del puesto de bodeguero, se requiere experiencia en bodega, tener aprobado el tercer ciclo, conocimiento deseable en repuestos automotrices o mecánica y disponibilidad inmediata.

La empresa invita a formar parte de la llamada “Familia Guaca” y pone a disposición varias formas de aplicar. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo empleo@laguaca.cr o escribir al WhatsApp 6466-9668. También pueden ingresar a su plataforma digital para aplicar en línea.

Esta es una oportunidad para quienes viven en Heredia o zonas cercanas y buscan estabilidad laboral.

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo

Prepare su currículum de forma clara: asegúrese de que sus datos, experiencia y estudios estén actualizados y bien ordenados.

Lea bien la oferta: revise requisitos, funciones y lugar de trabajo antes de enviar su solicitud.

Adapte su currículum al puesto: resalte la experiencia y habilidades que mejor se ajusten a la vacante.

Cuide su ortografía: revise el texto antes de enviarlo, ya que los errores dan mala impresión.

Incluya información real: no exagere sus habilidades ni su experiencia.

Preséntese correctamente: si hay entrevista, vístase de manera adecuada y llegue puntual.

Muestre actitud positiva: responda con seguridad, respeto y ganas de trabajar.