Liberty tiene varios puestos de empleo: vea cómo aplicar

Si quiere meterse de lleno en el mundo tecnológico, esta oportunidad le puede caer como anillo al dedo. La empresa Liberty Costa Rica anunció que tendrá más de 70 plazas disponibles en la feria de empleo Talent Costa Rica de Procomer.

La empresa tiene varios puestos de trabajo. (Liberty/Liberty)

La actividad se realizará el próximo viernes 15 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, y marcará la primera vez que la compañía participa en este reconocido evento.

LEA MÁS: Hotel en La Sabana busca personal: ofrecen trabajo fijo, beneficios y buen ambiente

Hay puestos para varios perfiles

La empresa no llega con una sola opción, sino con variedad de puestos para distintos perfiles. Entre las áreas disponibles están:

LEA MÁS: Feria de empleo en Heredia le pone en bandeja trabajo y hasta un taller gratis para que se luzca

Finanzas

Tecnologías de la información (IT)

Bienes raíces

B2B

Gerencias de proyectos

Áreas técnicas y tecnológicas

La idea es reforzar sus operaciones en el país y seguir apostando por talento local.

LEA MÁS: La heroína anónima que conquista paladares con sus productos frescos y tradicionales

Liberty ofrecerá más de 70 vacantes en feria de empleo Talent Costa Rica.

Buscan conectar su futuro

Desde la empresa aseguran que esta iniciativa forma parte de su estrategia para impulsar el crecimiento profesional de los jóvenes.

“En Liberty entendemos que el talento humano es un pilar fundamental para la evolución del negocio”, explicó Patricia Graber, directora senior de People de la compañía.

Además, indicaron que dentro de la empresa usted puede desarrollar habilidades en áreas STEM y crecer profesionalmente.

Beneficios que llaman la atención

Si algo destaca de estas plazas son los beneficios que ofrecen a sus colaboradores:

Médico de empresa

Seguro privado y paquetes de bienestar

Descuentos en servicios y celulares

Asociación solidarista

Días libres pagados ilimitados

Horarios flexibles

Licencia parental de 8 semanas

Programas de apoyo emocional

Certificaciones en liderazgo

Lo que encontrará en la feria

Durante la feria, usted podrá hablar directamente con reclutadores, conocer cómo es trabajar en la empresa y explorar las oportunidades disponibles.

Si quiere más información antes de ir, puede ingresar a la plataforma oficial de talento de Procomer: talento.procomer.com