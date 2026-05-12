Liberty tiene varios puestos de empleo: vea cómo aplicar

Si quiere meterse de lleno en el mundo tecnológico, esta oportunidad le puede caer como anillo al dedo. La empresa Liberty Costa Rica anunció que tendrá más de 70 plazas disponibles en la feria de empleo Talent Costa Rica de Procomer.
La actividad se realizará el próximo viernes 15 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, y marcará la primera vez que la compañía participa en este reconocido evento.
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Hay puestos para varios perfiles
La empresa no llega con una sola opción, sino con variedad de puestos para distintos perfiles. Entre las áreas disponibles están:
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- Finanzas
- Tecnologías de la información (IT)
- Bienes raíces
- B2B
- Gerencias de proyectos
- Áreas técnicas y tecnológicas
La idea es reforzar sus operaciones en el país y seguir apostando por talento local.
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Buscan conectar su futuro
Desde la empresa aseguran que esta iniciativa forma parte de su estrategia para impulsar el crecimiento profesional de los jóvenes.
“En Liberty entendemos que el talento humano es un pilar fundamental para la evolución del negocio”, explicó Patricia Graber, directora senior de People de la compañía.
Además, indicaron que dentro de la empresa usted puede desarrollar habilidades en áreas STEM y crecer profesionalmente.
Beneficios que llaman la atención
Si algo destaca de estas plazas son los beneficios que ofrecen a sus colaboradores:
- Médico de empresa
- Seguro privado y paquetes de bienestar
- Descuentos en servicios y celulares
- Asociación solidarista
- Días libres pagados ilimitados
- Horarios flexibles
- Licencia parental de 8 semanas
- Programas de apoyo emocional
- Certificaciones en liderazgo
Lo que encontrará en la feria
Durante la feria, usted podrá hablar directamente con reclutadores, conocer cómo es trabajar en la empresa y explorar las oportunidades disponibles.
Si quiere más información antes de ir, puede ingresar a la plataforma oficial de talento de Procomer: talento.procomer.com