Lujoso hotel de playa tiene vacantes disponibles y acá le contamos cómo aplicar

Si anda en busca de trabajo, preste mucha atención, porque el reconocido y lujoso hotel de playa Four Seasons, en Guanacaste, abre vacantes en diferentes áreas y tendrá una feria de empleo el próximo sábado 6 de setiembre.

La página Empleate Conmigo Guanacaste dio a conocer que la actividad será de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Varias de las plazas que tiene este hotel son: salonero, bartender, host, cocinero, pastelero, botones, cuidador de campo de golf, recepcionista, asesor de tienda, operador de teléfono, personal de limpieza, operadores de lavandería, entre otros más.

Cabe destacar que varios de estos puestos requieren el dominio del idioma inglés.

Si le interesa aplicar, debe acercarse con la hoja de vida completa, el día de la feria y si le queda complicado ir, también puede aplicar por medio de careers.fourseasons.com

La feria de empleo será en setiembre. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

6. Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

