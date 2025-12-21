Ofertas de empleo

Mayca anda en busca de personal: acá le contamos cómo aplicar

La empresa abrió nuevas vacantes en el Coyol de Alajuela con salario competitivo, bonificaciones y atractivos beneficios

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted o algún conocido anda en busca de empleo, le contamos que Mayca abrió nuevas vacantes para reforzar su equipo de trabajo en El Coyol de Alajuela.








