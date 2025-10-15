Ofertas de empleo

Migración abre feria de empleo para reclutamiento permanente

La Dirección General de Migración y Extranjería invita a las personas interesadas a postularse y formar parte del registro de elegibles en las fechas de octubre

Por Fabiola Montoya Salas
empleo en migración
Oportunidad laboral en seguridad: La DGME abre sus puertas en La Uruca para reclutamiento abierto y permanente. Captura (empleo en migración /migración)







Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

