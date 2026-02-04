Ministerio de Justicia abre reclutamiento para Agente de Policía Penitenciario: cómo aplicar

Si usted anda buscando trabajo y le interesa formar parte de la seguridad del país, preste atención. El Ministerio de Justicia y Paz anunció un reclutamiento para el puesto de Agente de Policía Penitenciario 1, pero será únicamente por un día.

La convocatoria se realizará el 16 de febrero de 2026, en un horario limitado de 8:30 a.m. a 11 a.m.. Es decir, tendrá apenas dos horas y media para presentarse dentro del tiempo establecido.

LEA MÁS: Spoon busca personal en Santa Ana por nueva apertura: estas son las vacantes disponibles

El Ministerio de Justicia y Paz anunció que el reclutamiento para Agente de Policía Penitenciario 1 será únicamente el 16 de febrero de 2026. (captura /empleo)

La institución hizo un llamado a personas con vocación de servicio, disciplina y compromiso, cualidades que consideran fundamentales para desempeñarse dentro del sistema penitenciario costarricense.

LEA MÁS: ¿Quiere trabajar en un lugar donde se crea magia? Parque Diversiones está contratando

¿De qué se trata el puesto?

El cargo de Agente de Policía Penitenciario 1 forma parte de la estructura de la Policía Penitenciaria, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, encargada de velar por la seguridad, el orden y el cumplimiento de la ley dentro de los centros penitenciarios del país.

La institución busca perfiles con vocación de servicio, disciplina y compromiso con la seguridad del país. (Cortesía/Fidélitas)

Quienes aspiren al puesto deben estar dispuestos a asumir una labor de alta responsabilidad, ya que se trata de un rol clave para la seguridad nacional y el funcionamiento del sistema penitenciario.

LEA MÁS: Vendedor del Mercado de Heredia guarda un “tesoro” en su puesto que sorprende a clientes

¿Cómo obtener más información?

El Ministerio indicó que las personas interesadas pueden acceder a más detalles escaneando el código QR incluido en la convocatoria oficial, en la imagen.

Si usted cumple con el perfil, tiene interés en estabilidad laboral dentro del sector público y desea servir al país desde el sistema penitenciario, tome en cuenta la fecha, ya que el reclutamiento no se extenderá.

Recuerde que este tipo de procesos suelen atraer a muchos aspirantes, por lo que es recomendable informarse bien y llegar preparado dentro del horario establecido.