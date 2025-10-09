Ministerio de Seguridad busca nuevos integrantes para la Reserva de la Fuerza Pública

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) está en busca de nuevos integrantes para la Reserva de la Fuerza Pública, un programa que permite a ciudadanos costarricenses servir al país y apoyar las labores policiales cuando se les requiera.
Bajo el llamado “¡Únete a la Reserva y defiende tu país!”, la institución invita a hombres y mujeres comprometidos con su comunidad a sumarse a este cuerpo de apoyo, que refuerza las operaciones policiales en momentos clave y en distintas regiones del país.
Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos básicos, entre ellos:
- Ser costarricense y tener 18 años o más.
- Contar con cédula de identidad vigente.
- Haber completado el tercer ciclo de colegio (EGB) o el Bachillerato en Educación Media.
- Poseer licencia de conducir (preferiblemente).
- No tener antecedentes por delitos dolosos.
- Mostrar buena condición física y moral.
- Someterse a pruebas médicas, físicas y psicológicas requeridas por la ley, incluida una epicrisis médica de la CCSS antes de la prueba física.
Además, quienes sean seleccionados deberán superar un periodo de prueba, durante el cual demostrarán su compromiso y capacidad para desempeñarse en labores de apoyo policial.
El programa busca fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y fomentar el sentido de servicio entre los ciudadanos, ofreciendo una experiencia de formación y disciplina que puede abrir puertas a futuros procesos dentro del ámbito de la seguridad nacional.
Si desea formar parte de esta iniciativa y servir con orgullo a Costa Rica, puede solicitar más información al correo reserva@msp.go.cr o llamar al 2600-1071.
Tres consejos para aplicar a un puesto de trabajo
- Ajuste su currículum al puesto. No mande el mismo CV a todas partes. Destaque solo la experiencia y habilidades que se relacionen con el trabajo al que está aplicando. Eso muestra interés y preparación.
- Investigue la empresa antes de aplicar. Lea sobre su cultura, misión y lo que buscan en sus colaboradores. Así puede adaptar su carta de presentación o su respuesta en la entrevista y destacar mejor.
- Cuide su presentación y puntualidad. Desde el primer contacto, sea profesional: revise su ortografía, responda con respeto y llegue a tiempo si lo llaman a entrevista. Los pequeños detalles hacen la diferencia.