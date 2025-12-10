Multiplaza Escazú está buscando personal: abren plaza para trabajar en el parqueo

Si usted o algún conocido está buscando trabajo y quiere un puesto en el que el trato con la gente sea clave, ponga mucha atención, porque Auto Parking en Multiplaza Escazú abrió vacantes para Agente de Servicio al Cliente en el área de estacionamientos, con buenas condiciones laborales y beneficios atractivos.
La empresa está en busca de personas que disfruten ayudar a los demás y que estén comprometidas con brindar un servicio excepcional a los visitantes del centro comercial, con el objetivo de hacer que cada visita a Multiplaza Escazú sea más cómoda y agradable.
