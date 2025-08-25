Municipalidad de Alajuela abre concurso para plazas con salario de hasta ¢1,6 millones

La Municipalidad de Alajuela abrió el concurso externo para contratar personal en dos plazas, según dio a conocer en La Nación.

Para ambas vacantes los interesados deben presentar formularios de participación, copia de la cédula vigente, títulos académicos originales y copias, dos cartas de recomendación recientes, así como declaraciones juradas de parentesco y para personal de Policía Municipal.

La recepción de documentos se realizará en el Proceso de Recursos Humanos de la institución. A continuación, le detallamos los requerimientos de cada puesto.

Jefe de Planes y Operaciones de la Policía Municipal

Esta primera vacante cuenta con un salario base de ¢792.850 y uno global de ¢1.087.650. Para optar por ella, se solicita:

Diplomado universitario en carrera del área o Bachiller en Educación Media y tercer año universitario aprobado.

Tres años de experiencia propias del cargo.

Examen teórico y práctico de control de armas y explosivos.

Dictamen psicológico de idoneidad mental para portar armas de fuego al día.

Preferible curso básico policial de la Academia Nacional de Policía.

Registro de huellas dactilares al día.

Certificación de antecedentes penales.

Licencia de conducir vehículo liviano y de motocicleta A3.

Ambos puestos son para desempeñarse en el cuerpo policial de Alajuela.

Coordinador de Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial

La segunda plaza corresponde al cargo de coordinador o coordinadora con un salario base de ¢1.011.850, un salario global de ¢1.442.450.

En este caso, la remuneración tiene restricción del ejercicio liberal de la profesión contractual —la cual aplica cuando el contratado no puede ejercer su profesión de manera privada o independiente fuera del municipio— y asciende a ¢1.683.633,89.

Para esta vacante, se requiere: