Municipalidad de Alajuela abre concurso para plazas con salario de hasta ¢1,6 millones

La Municipalidad de Alajuela abrió el concurso externo para contratar personal en dos plazas, según dio a conocer en La Nación.
Para ambas vacantes los interesados deben presentar formularios de participación, copia de la cédula vigente, títulos académicos originales y copias, dos cartas de recomendación recientes, así como declaraciones juradas de parentesco y para personal de Policía Municipal.
La recepción de documentos se realizará en el Proceso de Recursos Humanos de la institución. A continuación, le detallamos los requerimientos de cada puesto.
Jefe de Planes y Operaciones de la Policía Municipal
Esta primera vacante cuenta con un salario base de ¢792.850 y uno global de ¢1.087.650. Para optar por ella, se solicita:
- Diplomado universitario en carrera del área o Bachiller en Educación Media y tercer año universitario aprobado.
- Tres años de experiencia propias del cargo.
- Examen teórico y práctico de control de armas y explosivos.
- Dictamen psicológico de idoneidad mental para portar armas de fuego al día.
- Preferible curso básico policial de la Academia Nacional de Policía.
- Registro de huellas dactilares al día.
- Certificación de antecedentes penales.
- Licencia de conducir vehículo liviano y de motocicleta A3.
Coordinador de Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial
La segunda plaza corresponde al cargo de coordinador o coordinadora con un salario base de ¢1.011.850, un salario global de ¢1.442.450.
En este caso, la remuneración tiene restricción del ejercicio liberal de la profesión contractual —la cual aplica cuando el contratado no puede ejercer su profesión de manera privada o independiente fuera del municipio— y asciende a ¢1.683.633,89.
Para esta vacante, se requiere:
- Licenciatura Universitaria en carrera afín al puesto.
- Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
- Dos años de experiencia propias del cargo.
- Examen teórico práctico de control de armas y explosivos.
- Dictamen psicológico de idoneidad mental para portar armas de fuego al día.
- Preferible curso básico policial de la Academia Nacional de Policía.
- Registro de huellas dactilares al día.
- Certificación de antecedentes penales.
- Licencia de conducir vehículo liviano y de motocicleta A3.