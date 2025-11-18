Ofertas de empleo

Municipalidad de San José realizará feria de empleo con opciones temporales y permanentes

Varias empresas estarán reclutando este jueves en la feria de empleo que tendrá la Municipalidad de San José

Por Fabiola Montoya Salas

Si está sin trabajo o quiere moverse a una mejor oportunidad, este jueves tiene una cita obligada con la Feria de Empleo de la Municipalidad de San José, donde varias empresas estarán recibiendo currículums.








Fabiola Montoya Salas

