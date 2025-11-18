Municipalidad de San José realizará feria de empleo con opciones temporales y permanentes

Si está sin trabajo o quiere moverse a una mejor oportunidad, este jueves tiene una cita obligada con la Feria de Empleo de la Municipalidad de San José, donde varias empresas estarán recibiendo currículums.

Información clave de la feria de empleo

Fecha: jueves 20 de noviembre

Horario: 8 a. m. a 2 de la tarde.

Lugar: explanada norte del edificio José Figueres Ferrer

Entrada: gratuita

Requisitos: puede llevar su CV físico o digital

La feria está pensada para personas que buscan colocarse rápido en puestos operativos, administrativos, de chofer y otros perfiles. Habrá oportunidades permanentes y temporales, lo que abre las puertas a quienes necesitan una opción inmediata para cerrar el año con ingresos seguros.

Empresas participantes:

AS de Protección

Gestionadora de Crédito

Multiservicios Aldana

Novapark Parque Empresarial S.A.

Ekono

Grupo VMA

AyP

Cada una ofrecerá distintos puestos según sus necesidades, por lo que se recomienda llegar temprano para tener mejor oportunidad de aplicar.

Consejos para ir a una feria de empleo: