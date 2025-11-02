Museo de los Niños busca personal, acá le contamos todos los detalles

Museo de los Niños: trabaje en un ambiente dinámico y con enfoque en la educación y cultura.

Si usted busca trabajo y tiene experiencia, el Museo de los Niños le da la oportunidad de formar parte de su equipo. La institución requiere personal de Servicios Generales para mantener sus espacios impecables y garantizar una excelente experiencia a los visitantes.

Los requisitos para aplicar son estudios primarios concluidos, y de uno a tres años de experiencia en limpieza e higiene.

Los aspirantes deben demostrar iniciativa y capacidad para trabajar en equipo, cualidades esenciales para mantener la calidad y presentación de los espacios del museo.

Quienes estén interesados deben enviar su hoja de vida al correo electrónico: reclutamiento@museocr.org, colocando en el asunto del correo: servicios generales.

Esta vacante es ideal para quienes buscan incorporarse a un ambiente laboral dinámico y contribuir a que niños y familias disfruten de una experiencia educativa y entretenida en óptimas condiciones.

