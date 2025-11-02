Ofertas de empleo

Museo de los Niños busca personal, acá le contamos todos los detalles

Aplicar a los puestos de empleo del Museo de los Niños es muy fácil

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Iluminación de la fachada del Museo de los Niños
Museo de los Niños: trabaje en un ambiente dinámico y con enfoque en la educación y cultura. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleomuseo de los niños empleopuestos de empleo museo de los niños
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.