Museo de los niños tiene varios puestos de trabajo, acá le contamos cómo aplicar

Si usted es estudiante, o bien anda buscando nuevos aires, le contamos que el Museo de los Niños tiene varios puestos de empleo.

Museo de los Niños tiene empleo disponible. Captura

El museo, mediante sus redes sociales, anunció que anda en busca de agentes de seguridad, con un año de experiencia como mínimo.

Varios de los requisitos son: noveno año concluido, un año de experiencia en seguridad, carnet de seguridad privada, disponibilidad para trabajar en horario diurno o mixto.

Además de personas que trabajen en equipo, con dinamismo y proactividad, que sean habilidosos comunicando y que tengan un buen servicio al cliente.

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos del Museo de los Niños. (Albert Marín/Tour San José Encantado.)

Para participar, usted lo que debe hacer es enviar su hoja de vida al correo electrónico rrhh@museocr.org Es importante que coloque en el asunto su nombre y el puesto.

Si usted o algún familiar desea aplicar, no olvide agregar toda su información personal como: nombre completo, teléfono, correo, residencia, estudios, experiencia laboral, cursos y habilidades.

Es importante que también agregue una copia de la cédula por ambos lados, la hoja de delincuencia y si tiene cartas de recomendación de trabajos anteriores. Recuerde que estos datos son de gran ayuda para que el departamento de recursos humanos haga el adecuado proceso de selección.

Consejos para hacer un buen currículum