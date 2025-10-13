Ofertas de empleo

Nuevas oportunidades de empleo en la UCR en octubre de 2025; vea los puestos disponibles y requisitos para postularse

Conozca los requisitos y el proceso para postularse a cada una de las plazas disponibles

Por Marcia Solano Miller

La Universidad de Costa Rica (UCR) habilitó nuevamente su concurso externo para los interesados en laborar en la institución, esta vez con cuatro puestos disponibles, según confirmó por medio de un anuncio en La Nación y en su sitio web.








