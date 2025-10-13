Nuevas oportunidades de empleo en la UCR en octubre de 2025; vea los puestos disponibles y requisitos para postularse

La Universidad de Costa Rica (UCR) habilitó nuevamente su concurso externo para los interesados en laborar en la institución, esta vez con cuatro puestos disponibles, según confirmó por medio de un anuncio en La Nación y en su sitio web.

El periodo para postularse se extiende de este lunes 13 de octubre hasta el miércoles 15, por medio de su sistema de Bolsa de Empleo.

A continuación le detallamos los requisitos para optar por cada puesto y las principales tareas que tiene a cargo.

Profesional en ensayos de laboratorio de recursos naturales

Título de Bachillerato universitario en Agronomía.

Incorporado y activo al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.

Preferiblemente 12 meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo

Además, se solicita conocimiento avanzado sobre:

Química, física y biología.

Manejo y mantenimiento de equipo de laboratorio.

Suelos.

Estadística.

Gestión de la Calidad y operación de la Norma ISO 17025-2005.

Inglés.

Programas de computación afines al cargo.

Entre las labores a cargo se encuentran la coordinación de giras de campo y recolección de muestras, la revisión y análisis de muestras para ensayos físicos de suelos, entre otros.

Operador de maquinaria agrícola

Título de Bachillerato en Educación Media.

Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Conocimiento en mantenimiento y manejo de herramientas y maquinaria agrícola; equipo de riego, aplicación de abonos, fungicidas e insecticidas.

Licencia de conducir tipo D1 y D3 al día.

Deseable licencia de conducir tipo B1 al día.

Algunas de las actividades a realizar son la operación de maquinaria agrícola para preparación de terrenos de siembra, realizar limpieza de fincas, así como aplicar insecticidas y abonos.

La UCR habilitó cuatro plazas de concurso externo disponibles del lunes 13 de octubre al miércoles 15. (Rafael Pacheco Granados)

Encargado de transmisores de radiofrecuencia

Título de bachillerato universitario en Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Eléctrica con énfasis en Electrónica y Telecomunicaciones o Ingeniería en Electromecánica.

Preferiblemente, doce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Incorporado y activo al Colegio Profesional respectivo.

Deseable tener anuencia para realizar cambios de horario y asistir a giras de campo fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) cuando se requiera

Se necesita tener conocimientos esenciales en:

Sistemas de enlaces y mediciones de radiofrecuencia.

Reparación de componentes electrónicos.

Lectura de equipo de radiofrecuencia (transmisión y propagación de AM y FM, tanto analógico como digital).

Instalaciones eléctricas, electrónicas y de sistemas de audio.

Protocolos de audio sobre IP.

Realizar estudios de factibilidad técnica para la instalación de nuevos puntos de transmisión, coordinar con el área de informática, e instalar y distribuir nuevos equipos en las cabinas cuando corresponda son algunas de las labores que tendrá que desempeñar.

Operario en mantenimiento general de las instalaciones

Título de Bachillerato en Educación Media y curso especializado en mantenimiento de edificaciones o fontanería.

Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Deseable licencia de conducir tipo B1 y D3 al día.

De igual forma, la universidad requiere que los candidatos posean conocimientos sólidos acerca de:

Técnicas constructivas y labores de mantenimiento.

Básico de cableado eléctrico.

Distribución y trazo de obras.

Características y tamaños de los materiales de construcción.

Manejo de diferentes materiales (viniles reflectivos, acrílico, aluminio, poliestileno, entre otros).

Serigrafía básica y materiales para su uso tales como solventes y tintas.

Básicos en soldadura.

Como parte de las responsabilidades de este rol, la persona que lo asuma estará a cargo de realizar construcciones de infraestructuras; elaborar lista de materiales junto con el superior inmediato y ejecutar las labores asignadas; hacer reparaciones menores de fontanería, albañilería, pintura, eléctricas y de carpintería con supervisión, etc.

Para aplicar a cualquiera de los puestos los interesados deben registrarse en el sistema Bolsa de Empleo de la UCR, tras lo cual recibirán por correo electrónico una contraseña temporal.

A continuación, deberán ingresar sus datos y adjuntar en formato PDF los archivos solicitados por la plataforma. Después, en la pestaña “Concursos Externos”, podrán seleccionar el concurso de interés.