Nuevo hotel Hyatt Place Cariari abrirá en 2026 y mantiene vacantes de empleo

El nuevo hotel en Heredia sigue reclutando personal para varias áreas operativas de cara a su apertura en 2026

Por Fabiola Montoya Salas

Si está buscando trabajo o conoce a alguien que esté en esa situación, ponga atención, porque el Hyatt Place Cariari/Convention Center continúa con su proceso de contratación y aún tiene plazas disponibles para diferentes puestos.








