Ofertas de empleo

Pequeño Mundo abre plazas para gerentes y subgerentes en todo el país

La cadena busca líderes con experiencia en retail para dirigir tiendas, fortalecer equipos y mejorar la experiencia de compra

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Por Fabiola Montoya Salas
26/03/2026, San José, Tibas, fotografías de la fachada de Pequeño Mundo.
Pequeño Mundo tiene varios puestos de empleo. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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