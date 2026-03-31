Pizza Hut busca pizza lovers para trabajar y aquí le contamos cómo aplicar

Si usted está buscando trabajo y le gusta el ambiente de cocina, esta oportunidad le puede servir bastante.

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Acá le contamos cómo aplicar a los puesto de Pizza Hut. (Pizza Hut /Pizza Hut)

La cadena Pizza Hut anunció que está buscando personas apasionadas por la pizza para integrarse a su equipo de trabajo, en una convocatoria que llamó la atención de quienes andan detrás de una nueva opción laboral en Costa Rica.

Por medio de un anuncio, la empresa informó que está en busca de “pizza lovers” para hornear sus pizzas, dejando claro que valora la experiencia, la pasión y el compromiso de quienes quieran formar parte de su equipo.

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“Buscamos pizza lovers para hornear nuestras pizzas”, señala el mensaje compartido por la marca, con el que abrió la invitación para personas interesadas en trabajar con ellos.

Además, Pizza Hut aseguró que esta oportunidad está pensada para quienes desean seguir creciendo dentro de una empresa reconocida en el sector de alimentos y servicio.

“Aquí hay un lugar para ustedes. En Pizza Hut valoramos la experiencia, la pasión y el compromiso. Si está buscando una nueva oportunidad laboral, queremos invitarle a seguir creciendo con nosotros”, detalló la compañía en su publicación.

¿Cómo aplicar a Pizza Hut?

Si esta oportunidad le interesa, Pizza Hut explicó que usted puede aplicar de dos formas muy sencillas:

Por medio del código QR que aparece en la publicación oficial.

que aparece en la publicación oficial. Enviando sus documentos a los números de teléfono:

a los números de teléfono: 7093-1160



8994-0400

La empresa no detalló en ese anuncio todos los requisitos específicos del puesto, pero sí dejó claro que está buscando personas con actitud, compromiso y ganas de formar parte de su operación.

Este tipo de convocatorias suele llamar bastante la atención entre personas que tienen experiencia en cocina, servicio al cliente o restaurantes, pero también entre quienes buscan una nueva oportunidad para incorporarse al mercado laboral.