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Pizza Hut busca pizza lovers para trabajar y aquí le contamos cómo aplicar

La reconocida cadena de restaurantes abrió una nueva oportunidad laboral para personas apasionadas por la cocina y con ganas de crecer

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Por Fabiola Montoya Salas
Pizza Hut
La cadena de pizzas tiene vacantes. (Cortesía /Cortesía)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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