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Pizza Hut Costa Rica busca cubrir vacante de jefatura: ¿cumple usted con el perfil?

Conozca las responsabilidades, requisitos académicos y competencias necesarias para aplicar al empleo

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Por Marcia Solano Miller

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La cadena de restaurantes Pizza Hut mantiene abierto un proceso de reclutamiento para contratar a una jefatura que tendrá la tarea de liderar la estrategia operativa de su departamento, con el fin de asegurar la confiabilidad y el funcionamiento óptimo de los equipos e instalaciones en las diferentes sedes de la empresa.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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