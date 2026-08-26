Pizza Hut Costa Rica busca cubrir vacante de jefatura: ¿cumple usted con el perfil?

La cadena de restaurantes Pizza Hut mantiene abierto un proceso de reclutamiento para contratar a una jefatura que tendrá la tarea de liderar la estrategia operativa de su departamento, con el fin de asegurar la confiabilidad y el funcionamiento óptimo de los equipos e instalaciones en las diferentes sedes de la empresa.

Se trata del puesto de jefe de mantenimiento, mismo que exige una combinación de habilidades técnicas y administrativas, pues la persona responsable deberá coordinar al equipo de trabajo, gestionar las reparaciones necesarias y optimizar los recursos para garantizar que la operación comercial no se detenga.

Entre las principales responsabilidades que detalla la organización se encuentran:

Administrar y controlar el presupuesto del departamento para asegurar un uso eficiente de los recursos.

Liderar al equipo técnico y supervisar a los proveedores externos, evaluando el desempeño y la calidad de los servicios brindados.

Gestionar cotizaciones, procesar órdenes de trabajo y validar el pago de facturas vinculadas a los servicios de mantenimiento.

Realizar visitas periódicas a los diferentes restaurantes de la cadena para evaluar las condiciones de la infraestructura y coordinar los trabajos necesarios.

Atender emergencias, presentar informes de gestión y dar seguimiento a los requerimientos de las autoridades sanitarias nacionales.

Requisitos y competencias

Para ser tomado en cuenta en el proceso de selección, los candidatos deben cumplir con un perfil académico y profesional específico establecido por la compañía.

El requisito educativo principal es contar con un grado de bachillerato universitario en alguna de las siguientes carreras: ingeniería mecánica, ingeniería electromecánica, ingeniería industrial o una especialidad afín.

A nivel de experiencia, la empresa solicita que los aspirantes tengan un historial laboral comprobado en operaciones que involucren múltiples sedes, idealmente dentro del sector comercial, hospitalidad o de servicios alimenticios.

Además, es indispensable contar con las siguientes habilidades técnicas y blandas:

Conocimiento avanzado en infraestructura y mantenimiento de sistemas de refrigeración.

Manejo fluido de herramientas de ofimática (Microsoft Office).

Liderazgo, pensamiento estratégico y atención al detalle.

Facilidad de comunicación y espíritu de colaboración.

Si desea enviar su postulación, puede hacerlo a través del sitio web de la cadena de pizzas.