Planet Hollywood abre múltiples vacantes de empleo y le contamos cómo aplicar

Planet Hollywood busca personal para áreas de servicio, cocina, limpieza, entretenimiento y más puestos operativos

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda en busca de trabajo o conoce a alguien que quiera una nueva oportunidad laboral, ponga atención, porque Planet Hollywood abrió varias vacantes de empleo en distintas áreas de su operación hotelera.








