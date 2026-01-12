Puntarenas tendrá una gran feria de empleo, acá le contamos cómo aplicar

Grupo Bretea organizará una importante feria de empleo el próximo viernes 16 de enero, en el campo ferial de la Feria del Agricultor en Barranca, Puntarenas. Con más de 40 empresas de la zona, se ofrecerán vacantes en diversas áreas como administración, operaciones, comercio, medicina, informática y más.

¿Cuándo y dónde?

El evento se llevará a cabo de 10 a.m. a 2 de la tarde en el campo ferial en Barranca de Puntarenas. Es una excelente oportunidad para encontrar nuevas oportunidades laborales, ya que podrá interactuar directamente con reclutadores y aplicar a puestos.

¿Cómo participar?

Solo necesita llevar su currículum actualizado, en formato físico o digital. Durante la feria, las empresas recibirán los currículums y podrán realizar entrevistas, dependiendo del perfil de los aspirantes. Además, si alguna empresa local desea sumarse, puede contactarse al 6250-0527.

Este evento, facilitado por la intermediación de Grupo Bretea, reunirá a empresas de distintos sectores que buscan ampliar sus equipos de trabajo.

Consejos para aprovechar al máximo la feria: