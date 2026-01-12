Puntarenas tendrá una gran feria de empleo, acá le contamos cómo aplicar

Grupo Bretea organizará una importante feria de empleo el próximo viernes 16 de enero, en el campo ferial de la Feria del Agricultor en Barranca, Puntarenas. Con más de 40 empresas de la zona, se ofrecerán vacantes en diversas áreas como administración, operaciones, comercio, medicina, informática y más.
¿Cuándo y dónde?
El evento se llevará a cabo de 10 a.m. a 2 de la tarde en el campo ferial en Barranca de Puntarenas. Es una excelente oportunidad para encontrar nuevas oportunidades laborales, ya que podrá interactuar directamente con reclutadores y aplicar a puestos.
¿Cómo participar?
Solo necesita llevar su currículum actualizado, en formato físico o digital. Durante la feria, las empresas recibirán los currículums y podrán realizar entrevistas, dependiendo del perfil de los aspirantes. Además, si alguna empresa local desea sumarse, puede contactarse al 6250-0527.
Este evento, facilitado por la intermediación de Grupo Bretea, reunirá a empresas de distintos sectores que buscan ampliar sus equipos de trabajo.
Consejos para aprovechar al máximo la feria:
- Lleve varias copias de su currículum: Aunque muchos reclutadores permiten el envío digital, siempre es mejor tener copias impresas listas para entregar.
- Vístase de manera profesional: Aunque el ambiente es relajado, su apariencia importa. Use ropa adecuada para causar una buena impresión.
- Prepárese para entrevistas rápidas: Conozca su currículum y esté listo para responder preguntas clave como: “¿Por qué le interesa este puesto?” o “¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?”
- Llegue temprano: Aproveche el tiempo al máximo y evite largas filas. Llegar temprano también le permitirá hablar con más empresas sin apuros.
- Investigue a las empresas participantes: Si tiene tiempo, infórmese sobre las empresas presentes para hacer preguntas informadas y demostrar su interés.
- Mantenga una actitud positiva: Las primeras impresiones cuentan, así que sea amable y extrovertido.