Ofertas de empleo

¿Quiere trabajar en un lugar donde se crea magia? Parque Diversiones está contratando

El parque abrió nuevas vacantes en distintas áreas, entre ellas misceláneo(a), jardinero(a), intérprete escénico y mecánico temporal

Por Fabiola Montoya Salas
Parque Diversiones lo espera con nueva experiencia y una agenda llena para vacaciones.
Parque Diversiones tiene varios puestos de trabajo. (Parque Diversiones/Cortesía)







