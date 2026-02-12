Rosti abre plazas en varias zonas del país: vea cómo aplicar y cuáles son los puestos

La cadena de restaurantes Rosti anunció que tiene vacantes disponibles en varias zonas del país y ya está recibiendo solicitudes; esta puede ser su oportunidad si busca trabajo formal.

La empresa informó que busca personas apasionadas, auténticas y con vocación de servicio que quieran formar parte de su equipo de trabajo.

¿En qué zonas hay vacantes?

Las plazas están disponibles en:

Heredia

Alajuela

Curridabat

Desamparados

Escazú

San Pedro

Puestos disponibles

Rosti tiene abiertas las siguientes posiciones:

Gerente de restaurante

Asistente de restaurante

Saloneros y saloneras

Ayudantes de cocina

Requisitos

Entre los requisitos generales están:

Contar con experiencia previa en puestos similares.

Vivir cerca de la zona donde se ubica el restaurante.

Tener actitud positiva y vocación de servicio.

¿Qué ofrecen?

La empresa indicó que brinda beneficios como descuentos en comidas, convenios con empresas aliadas, oportunidades de crecimiento profesional y flexibilidad de horarios.

Si desea aplicar, puede ingresar a www.rosticr.com/jobs o escanear el código QR de la foto.

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo:

1. Lea bien la vacante (y no aplique por aplicar): Revise requisitos, funciones y ubicación. Si no cumple con lo esencial, es mejor no enviar la solicitud. Postularse sin perfil adecuado solo le resta credibilidad.

2. Ajuste su currículum al puesto: No envíe el mismo CV para todo. Destaque la experiencia y habilidades que realmente se relacionan con esa vacante. Use palabras clave similares a las que aparecen en el anuncio.

3. Cuide la presentación digital:Revise ortografía, formato y claridad. Un currículum desordenado o con errores da mala impresión inmediata. Nombre el archivo de forma profesional: Nombre_Apellido_CV.pdf.