Ofertas de empleo

Rosti busca personal en varias zonas del país

La cadena de restaurantes tiene vacantes para gerentes, asistentes, saloneros y ayudantes de cocina en Heredia, Alajuela y el GAM

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Rosti abrió nuevas oportunidades de trabajo para quienes deseen formar parte de su equipo y crecer dentro de una de las cadenas de restaurantes más conocidas del país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleorostirostipollos
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.