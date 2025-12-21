Rosti busca personal en varias zonas del país

Rosti abrió nuevas oportunidades de trabajo para quienes deseen formar parte de su equipo y crecer dentro de una de las cadenas de restaurantes más conocidas del país.

Rosti tiene empleo.

La empresa indicó que su visión es convertirse en la cadena preferida por el sabor de su comida, el servicio y la experiencia que brinda, por lo que busca personas apasionadas, auténticas y con vocación de servicio.

Las vacantes disponibles son para: gerente de restaurante, asistente de restaurante, saloneros y ayudantes de cocina. Los puestos están disponibles en Heredia, Alajuela, Tibás, Santa Ana, Escazú y Curridabat.

Entre los beneficios que ofrece la empresa están descuentos en comidas, acompañamientos gratis, convenios con empresas aliadas, oportunidades de crecimiento y flexibilidad de horarios, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y desarrollo laboral.

Los requisitos generales incluyen experiencia previa en puestos similares, vivir cerca de la zona del restaurante y contar con vocación de servicio y actitud positiva.

Las personas interesadas pueden aplicar directamente en el sitio web oficial de la empresa: www.rosticr.com/jobs.

Consejos antes de aplicar a un puesto de empleo:

Lea bien el puesto antes de aplicar: No envíe su currículum a ciegas. Revise requisitos, funciones y ubicación. Aplicar a lo que no calza solo le hace perder tiempo.

Ajuste su currículum al trabajo: Destaque la experiencia y habilidades que sí tienen que ver con el puesto. Un CV genérico casi siempre termina descartado.

Cuide su presentación, incluso en línea: Si la entrevista es virtual, vístase formal y revise su entorno. Si es presencial, llegue limpio, ordenado y puntual. Eso sí pesa.

Investigue la empresa: Sepa a qué se dedica, qué ofrece y qué tipo de personas busca. Llegar sin idea de dónde está aplicando deja mala impresión.

Sea claro y honesto en la entrevista: No exagere ni invente experiencia. Las mentiras se notan rápido y suelen cerrar puertas.