Ofertas de empleo

Rosti se expande con dos nuevos locales y ofrece muchos puestos de empleo

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de empleo de Rosti

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

La cadena costarricense Rosti anunció la apertura de dos nuevos restaurantes en Mall San Pedro y Multicentro Desamparados, una movida que no solo amplía su presencia, sino que también impulsa el empleo y la sostenibilidad en el país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoRosti
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.