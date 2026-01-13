Rosti se expande con dos nuevos locales y ofrece muchos puestos de empleo

La cadena costarricense Rosti anunció la apertura de dos nuevos restaurantes en Mall San Pedro y Multicentro Desamparados, una movida que no solo amplía su presencia, sino que también impulsa el empleo y la sostenibilidad en el país.

Se viene la apertura de dos Rosti. (RONNY YAX)

Con estas nuevas aperturas, Rosti llegará a 40 restaurantes en todo Costa Rica, generando 30 nuevos empleos directos, que se suman a los más de 500 colaboradores que ya forman parte de la familia Rosti.

La marca sigue apostándole fuerte a lo hecho en casa, trabajando con proveedores costarricenses y manteniendo altos estándares de calidad y producción responsable, respaldados por certificaciones como Bandera Azul Ecológica y Esencial Costa Rica.

“Más que nuevas tiendas, estas aperturas representan empleo y progreso local. Mall San Pedro y Multicentro son puntos estratégicos con alto flujo estudiantil, familiar y corporativo, y nos permiten fortalecer nuestra visión de ser la cadena preferida por las familias costarricenses, evolucionando constantemente en experiencia, servicio e innovación gastronómica”, señaló Beatriz Tomeu, gerente general de Rosti.

Si a usted le interesa trabajar con Rosti, puede aplicar directamente en el sitio web oficial de la empresa: www.rosticr.com/jobs.

Consejos antes de aplicar a un puesto de empleo:

Lea bien el puesto antes de aplicar: No envíe su currículum a ciegas. Revise requisitos, funciones y ubicación. Aplicar a lo que no calza solo le hace perder tiempo.

Ajuste su currículum al trabajo: Destaque la experiencia y habilidades que sí tienen que ver con el puesto. Un CV genérico casi siempre termina descartado.

Cuide su presentación, incluso en línea: Si la entrevista es virtual, vístase formal y revise su entorno. Si es presencial, llegue limpio, ordenado y puntual. Eso sí pesa.