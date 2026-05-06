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Salón de belleza busca personal con urgencia: hay varias plazas disponibles en San José centro

Si usted anda buscando trabajo, esta puede ser su oportunidad: salón necesita estilistas, vendedores y administradores para incorporarse cuanto antes

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Por Fabiola Montoya Salas
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Salón de belleza busca reforzar su equipo con nuevos talentos en San José centro. (IA /captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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