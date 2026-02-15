Samtec abre contratación de operarios de producción para turnos de tarde y noche

Si usted está en busca de trabajo, esta información le puede interesar y es que la empresa Samtec anunció que está contratando operarios de producción para fortalecer sus equipos en el área de manufactura.
La compañía, dedicada a la fabricación de soluciones de interconexión electrónica de alta tecnología, habilitó plazas para el Turno II, que se labora de lunes a sábado de 2 p.m. a 10 p.m., y para el Turno III, de domingo a viernes de 10 p.m. a 6 de la mañana.
Las personas que ocupen el puesto estarán a cargo de maquinaria y equipo de manufactura, con el objetivo de producir la mayor cantidad posible con un alto grado de exactitud. Además, deberán contar con conocimiento completo en la operación de máquinas, equipos, dispositivos de medición y herramientas dentro del área asignada.
Requisitos
Para aplicar, es indispensable contar con bachillerato en educación media. La experiencia en ambiente de manufactura es deseable, al igual que tener un nivel básico de inglés.
Beneficios
La empresa ofrece un excelente ambiente laboral, así como oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
Si usted desea conocer más detalles o revisar otras vacantes disponibles, puede ingresar al sitio oficial de la compañía en la sección de carreras: www.samtec.com/about/#careers o bien con el QR de la foto.
Consejos para mejorar su hoja de vida:
- Sea concreto y vaya al punto: No sature el documento con información innecesaria. Incluya únicamente datos relevantes para el puesto al que está aplicando. Un currículum claro y bien estructurado tiene más impacto que uno largo y desordenado.
- Adapte su currículum a cada vacante: No envíe el mismo documento para todo. Ajuste su perfil profesional, experiencia y habilidades según lo que solicita la empresa. Eso demuestra interés y aumenta sus posibilidades.
- Resalte logros, no solo funciones: No se limite a decir qué hacía; explique qué logró. Por ejemplo, mencione resultados concretos, mejoras implementadas o metas alcanzadas. Eso le da peso a su experiencia.