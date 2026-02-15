Ofertas de empleo

Samtec abre contratación de operarios de producción para turnos de tarde y noche

La empresa dedicada a la manufactura de soluciones de interconexión electrónica busca personal con bachillerato en Educación Media para integrarse a sus equipos de trabajo

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
empleo
Samtec abrió plazas para operarios de producción en turnos de tarde y noche. (empleo /empleo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleosamtec
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.