Skate World busca personal para Navidad

Si usted está buscando un trabajo temporal para estas fechas, Skate World abrió plazas para sus tiendas en San José y San Pedro, y están reclutando gente con excelente servicio al cliente, buena actitud y disponibilidad inmediata.
Los trabajos son ideales para quienes necesitan un ingreso extra o están buscando una oportunidad rápida en el área de servicio al cliente.
La empresa requiere personas proactivas, con capacidad para atender público en un ambiente dinámico y que tengan disponibilidad para trabajar fines de semana, feriados y horarios extendidos.
LEA MÁS: Este 1.° de diciembre es feriado: ¿qué se celebra y cómo deben pagarle en su trabajo?
Requisitos principales
- Mayor de 18 años.
- Disponibilidad inmediata.
- Vivir cerca de alguna de las tiendas en San José o San Pedro.
- Experiencia comprobada en servicio al cliente.
- Buena comunicación, trato amable, escucha activa y dicción clara.
- Presentación personal adecuada y profesional.
- Facilidad para trabajar en equipo.
LEA MÁS: La florista del mercado Central que mantiene vivo el legado de su madre con alzheimer
Si cumple con estos puntos, la empresa le pide enviar la hoja de vida al correo trabajos@crskateworld.com. Para consultas habilitaron los números 8861-4999 y 2280-2343.
LEA MÁS: “Héroe Anónimo”: sección que celebra a los costarricenses trabajadores y de buen corazón
Skate World se describe como un ambiente laboral “superdinámico”, por lo que quienes disfruten del trato con personas y del movimiento constante pueden calzar perfecto para esta temporada.
Consejos para aplicar a puestos de trabajo:
- Verifique que su currículum esté actualizado: antes de enviarlo. Asegúrese de que tenga datos recientes, experiencia relevante y un formato limpio y fácil de leer.
- Revise bien la oferta: Adapte su CV y carta de presentación a lo que la empresa realmente pide. Esto aumenta muchísimo sus posibilidades.
- Use un correo profesional: Evite direcciones informales. Ese es el primer detalle que ve cualquier reclutador.
- Confirme que adjuntó los documentos correctos: Antes de darle “enviar”. Muchos candidatos quedan fuera solo por no subir el archivo adecuado.
- Dé seguimiento a su postulación: Ya sea por correo o por la plataforma donde aplicó. Esto demuestra interés y organización.