Skate World busca personal para Navidad

Si usted está buscando un trabajo temporal para estas fechas, Skate World abrió plazas para sus tiendas en San José y San Pedro, y están reclutando gente con excelente servicio al cliente, buena actitud y disponibilidad inmediata.

Los trabajos son ideales para quienes necesitan un ingreso extra o están buscando una oportunidad rápida en el área de servicio al cliente.

La empresa requiere personas proactivas, con capacidad para atender público en un ambiente dinámico y que tengan disponibilidad para trabajar fines de semana, feriados y horarios extendidos.

LEA MÁS: Este 1.° de diciembre es feriado: ¿qué se celebra y cómo deben pagarle en su trabajo?

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de Skate World. (la te/captura)

Requisitos principales

Mayor de 18 años .

. Disponibilidad inmediata.

Vivir cerca de alguna de las tiendas en San José o San Pedro .

o . Experiencia comprobada en servicio al cliente.

en servicio al cliente. Buena comunicación , trato amable, escucha activa y dicción clara.

, trato amable, escucha activa y dicción clara. Presentación personal adecuada y profesional.

Facilidad para trabajar en equipo.

LEA MÁS: La florista del mercado Central que mantiene vivo el legado de su madre con alzheimer

Skate World abrió plazas temporales para esta Navidad en San José y San Pedro. (Rafael Pacheco Granados)

Si cumple con estos puntos, la empresa le pide enviar la hoja de vida al correo trabajos@crskateworld.com. Para consultas habilitaron los números 8861-4999 y 2280-2343.

LEA MÁS: “Héroe Anónimo”: sección que celebra a los costarricenses trabajadores y de buen corazón

Skate World se describe como un ambiente laboral “superdinámico”, por lo que quienes disfruten del trato con personas y del movimiento constante pueden calzar perfecto para esta temporada.

Consejos para aplicar a puestos de trabajo: