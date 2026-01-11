Sol Naciente está contratando acá le contamos cómo aplicar

Si busca empleo y quiere formar parte de una empresa en pleno crecimiento, ¡esta es su oportunidad! Sol Naciente, una de las cadenas más destacadas del país, anunció que tiene vacantes disponibles en dos de sus principales sucursales: City Mall y Curridabat.

La vacantes disponibles de Sol Naciente. (Sol Naciente /Sol Naciente)

¿Qué puestos están disponibles? La empresa está en busca de personal para diversos cargos, con plazas fijas y con grandes oportunidades de crecimiento. Las vacantes incluyen:

Auxiliares de bodega

Asesores/Asesoras

Cajeros/Cajeras

Gondoleros o Cajeros

Si cuenta con experiencia o simplemente tienes muchas ganas de trabajar, Sol Naciente podría ser su próxima oportunidad laboral. La cadena promete un ambiente de trabajo dinámico, con beneficios atractivos y estabilidad a largo plazo.

¿Cómo aplicar?

Es muy fácil: solo debe enviar su currículum vitae (CV) al correo correspondiente según la sucursal donde le interese trabajar:

Acá le contamos los puestos de empleo de Sol Naciente. foto: IA (IA /IA)

Para la sucursal de City Mall : reclutamientocity@solnaciente.com

: reclutamientocity@solnaciente.com Para la sucursal de Curridabat: reclutamientocurridabat@solnaciente.com

Consejos antes de aplicar a un puesto de trabajo: