Spoon busca personal en Santa Ana por nueva apertura: estas son las vacantes disponibles

Si usted anda buscando trabajo y vive en Santa Ana o alrededores, esta puede ser una buena oportunidad. La cadena de restaurantes Spoon anunció la apertura de un nuevo local en City Place y ya está recibiendo currículums para contratar personal.

Spoon abrirá un nuevo restaurante en City Place, Santa Ana. (Shutterstock/Shutterstock)

La empresa necesita cubrir varias plazas, entre ellas ayudantes de cocina, cajeros, baristas, misceláneos y asistente de gerente. Es decir, hay opciones tanto para quienes tienen experiencia en cocina como para quienes se desempeñan en servicio al cliente o supervisión.

Entre los requisitos se solicita disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de lunes a domingo, con un día libre por semana. Además, es ideal contar con título y carné de manipulación de alimentos al día, aunque este punto puede variar según el puesto.

Otro aspecto importante es residir en Santa Ana o zonas cercanas, ya que el nuevo restaurante estará ubicado en City Place.

Acá le contamos de los puestos de empleo. (spoon /spoon)

Si le interesa aplicar, puede enviar su currículum al correo electrónico empleo@spooncr.com. La recomendación es adjuntar su hoja de vida actualizada y asegurarse de incluir sus datos de contacto correctamente.

Esta nueva apertura no solo amplía la oferta gastronómica en la zona, sino que también representa nuevas oportunidades laborales para quienes desean incorporarse al sector de restaurantes.

Consejos para ir a una feria de empleo:

Lleve su currículum bien ordenado: Aunque muchas empresas reciben información digital, es importante que usted lleve varias copias de su currículum, claras, actualizadas y fáciles de leer.

Aunque muchas empresas reciben información digital, es importante que usted lleve varias copias de su currículum, claras, actualizadas y fáciles de leer. Preséntese bien vestido y aseado: La primera impresión cuenta mucho. No hace falta ir de traje, pero sí con ropa limpia, ordenada y acorde al tipo de trabajo que busca.

La primera impresión cuenta mucho. No hace falta ir de traje, pero sí con ropa limpia, ordenada y acorde al tipo de trabajo que busca. Sea puntual y organizado: Llegue con tiempo para evitar carreras de último momento. Revise antes el lugar, la hora y tenga listos sus documentos.

