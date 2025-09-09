Super Baterías busca personal en varias áreas, anímese a aplicar

Super Baterías tiene varias plazas disponibles y podrían ser para usted, si anda en busca de una oportunidad.

La empresa anda en busca de un estratega digital, además de motorizados y vendedores para sus centros de servicio.

En el caso del estratega digital, el puesto consiste en diseñar, negociar y supervisar campañas en línea que logren resultados reales para el negocio.

Para aplicar a este puesto necesita al menos un bachillerato en Administración con énfasis en Marketing, Publicidad o carreras afines, más de tres años de experiencia en estrategia o marketing digital, y conocimientos en SEO, SEM, analítica web, publicidad online, email marketing, Google Ads, Meta Business Suite, CMS (WordPress o Shopify), diseño gráfico y edición de video.

Si lo suyo son las ventas o anda en moto, también puede aplicar como motorizado o vendedor de centro de servicios, donde la empresa ofrece excelente ambiente laboral, capacitaciones continuas y reales oportunidades de crecimiento.

La empresa invita a los interesados a enviar la hoja de vida al correo capital.humano@superbaterias.com con el asunto del puesto al que quieren aplicar o bien desde el sitio web.