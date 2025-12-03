Ofertas de empleo

Supermercado Total abre feria de empleo con más de 80 plazas en Heredia

La cadena realizará una feria laboral con más de 80 plazas disponibles, abierta a quienes asistan con su currículum del 3 al 6 de diciembre

Por Fabiola Montoya Salas

Si anda buscando trabajo, esta es su oportunidad. El nuevo supermercado Total, que abrirá frente a la plaza Bratsi en Heredia, anunció una feria de empleo con decenas de plazas disponibles en distintas áreas.








