Terra Equipos anda reclutando personal para el área comercial

La empresa costarricense Terra Equipos, dedicada a la venta y alquiler de maquinaria para construcción, anda buscando personal para distintos puestos del área comercial y realizará una feria de empleo este sábado 29 de noviembre.

Feria para todos los perfiles comerciales

Si usted tiene experiencia en ventas, atención de clientes o sabe moverse en el mundo comercial, esta oportunidad puede interesarle.

La compañía busca ejecutivos, analistas, vendedores, promotores, mercaderistas y perfiles relacionados con el área de comercialización.

La feria se realizará el sábado 29 de noviembre, de 8 de la mañana a 12 mediodía, en Brasil de Mora, Ciudad Colón, exactamente 300 metros al oeste del centro comercial Plaza Vía Colón.

Terra Equipos asegura que ofrece buen ambiente laboral, comisiones y una cartera de clientes activa, lo que puede facilitar el arranque para quienes ingresen a su equipo.

Qué debe llevar

Las personas interesadas deben presentarse con su currículum impreso, aunque también aceptan la versión digital.

La empresa recalca que buscan talento con buena actitud, facilidad de palabra y ganas de crecer dentro del sector de maquinaria y construcción.

