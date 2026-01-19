Trabajo en la UCR: nuevas vacantes; estos son los requisitos y así puede postular

La Universidad de Costa Rica (UCR) abrió el concurso externo para tres vacantes de empleo, dos como asistentes de laboratorio en química y una para vigilancia de la biblioteca.

Así lo informó la entidad mediante un anuncio publicado en La Nación y también en su sitio web.

El periodo para postular se extiende de este lunes 19 de enero hasta el miércoles 21, por medio de su sistema Bolsa de Empleo.

Aquí le detallamos los requisitos para optar por cada puesto y las principales tareas que tiene a cargo.

Técnicos de laboratorio en química

Primer año aprobado en Química, Farmacia o Laboratorista Químico; o título de Bachillerato en Educación Media y preparación equivalente en alguna de las carreras mencionadas.

10 meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Conocimientos en química general, orgánica, analítica, fisicoquímica, inorgánica e industrial; manejo, almacenamiento y calibración de equipos de laboratorio; manejo y tratamiento de desechos químicos; gestión de programas de computación afines al cargo, normas de seguridad ocupacional y primeros auxilios, así como técnicas de elaboración de piezas básicas de vidrio.

Deseable: Copiado!

Conocimientos en manejo de Microsoft Office o similar y navegadores para la búsqueda y comprensión de información técnica en inglés.

Empatía con estudiantes para apoyarles en sus experimentos y en sus trabajos finales de graduación.

Disponibilidad para atender las necesidades del laboratorio y sus usuarios durante y fuera de las sesiones de clase.

Capacitación continua en el área relacionada.

Entre las labores asignadas a este cargo se encuentran revisar la disponibilidad y funcionamiento de equipos, tuberías, gaveteros y materiales de laboratorio; solicitar reabastecimiento de las disoluciones, sustancias peligrosas y reactivos según protocolo, verificar que los estudiantes cumplan con la vestimenta de seguridad para el ingreso al Laboratorio e instruirlos en las normas de seguridad, entre otros.

Encargados de vigilancia de biblioteca

Título de Bachillerato en Educación Media.

Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Conocimientos en evacuación de edificios, normas de seguridad, uso de equipo electrónico para comunicación y, en general, sobre los servicios bibliotecarios.

Como parte de sus tareas, la persona estará encargada de vigilar las instalaciones, equipos y colecciones de recursos bibliográficos, participar en la apertura y cierre de los edificios de la biblioteca, reportar incidentes en el lugar, y demás.

Para aplicar a cualquiera de los puestos, los interesados deben registrarse en el sistema Bolsa de Empleo de la UCR, tras lo cual recibirán por correo electrónico una contraseña temporal.

A continuación, deberán ingresar sus datos y adjuntar en formato PDF los archivos solicitados por la plataforma. Después, en la pestaña “Concursos Externos”, podrán seleccionar el concurso de interés.