Uno de los hoteles más lujosos ofrecerá trabajo en Liberia este sábado

Si anda en busca de trabajo, esta puede ser su oportunidad. Este sábado 11 de octubre del 2025, se realizará una feria de empleo en el campus de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Liberia, Guanacaste, en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
LEA MÁS: ¿Falleció un familiar y tiene que trabajar? Aquí le contamos cuáles son sus derechos
La actividad será organizada por Planet Hollywood Hotels, empresa que busca reforzar su personal en diferentes áreas. Se ofrecerán vacantes tanto fijas como temporales, con posibilidades de crecimiento dentro del grupo hotelero.
LEA MÁS: Almacenes El Rey anuncia feria de empleo con más de 300 plazas disponibles en San José
Según informó la compañía, los interesados deberán registrar su currículum directamente en línea o enviarlo por correo electrónico con el asunto “FERIA” a la dirección: talento_pcr@planethollywoodhotels.com.
Los puestos disponibles son variados y se orientan a personas con actitud positiva, responsabilidad y ganas de aprender. Además, se valorará la experiencia en hotelería, servicio al cliente y áreas operativas.
Si usted cumple con los requisitos y desea aplicar, solo debe llevar su currículum actualizado y presentarse en el lugar dentro del horario establecido.
LEA MÁS: VMA ofrecerá vacantes este miércoles en Curridabat
Así que ya sabe, aliste su mejor sonrisa, sus documentos y mucha actitud, porque una nueva oportunidad laboral podría estar esperándolo en Liberia.
Cinco consejos para sacarle el jugo a una feria de empleo
- Investigue antes de ir: No llegue a ciegas. Averigüe qué empresas estarán en la feria y qué tipo de puestos ofrecen. Así sabrá cómo presentarse y a cuáles aplicar primero.
- Lleve su currículum actualizado: Aunque muchas ferias piden enviarlo digitalmente, siempre es bueno llevarlo impreso. Asegúrese de que esté bien presentado, sin errores y con toda su información reciente.
- Vístase de forma adecuada: No tiene que ir de traje, pero sí con ropa limpia, presentable y cómoda. Recuerde que la primera impresión cuenta mucho y puede abrirle una puerta.
- Practique cómo presentarse: Tenga lista una breve presentación personal: quién es usted, qué experiencia tiene y qué busca. Hablar con seguridad le ayudará a destacarse ante los reclutadores.
- Pregunte y mantenga el contacto: No se vaya sin pedir un correo o número de contacto de las empresas que le interesen. Luego puede dar seguimiento y mostrar su interés en la vacante.