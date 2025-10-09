Ofertas de empleo

Uno de los hoteles más lujosos ofrecerá trabajo en Liberia este sábado

La feria de empleo será este sábado 11 de octubre en el Campus de la UCR en Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Vista de zona boscosa en el sector de Playa Panamá en el Golfo de Papagayo en Liberia, Guanacaste. Fotografía:
Acá le contamos de los puestos de trabajo. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleotrabajo en GuanacastePlanet Hollywoodhotel
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.