Ofertas de empleo

Vindi abrió nuevas vacantes en Heredia: así puede aplicar a los puestos disponibles

Acá le contamos cómo aplicar a las vacantes del Vindi

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Crecimiento comercial en Cartago
Vindi tiene varias plazas de trabajo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
vindinuevas vacantespuestos de empleo en automercadovindi en herediapuestos de empleo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.