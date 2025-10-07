VMA ofrecerá vacantes este miércoles en Curridabat

La empresa VMA tendrá una feria de empleo este miércoles.

Si está buscando trabajo, este miércoles 8 de octubre tiene una gran oportunidad para formar parte del equipo de VMA Grupo, empresa que abre sus puertas para recibir postulaciones en Curridabat. La feria de empleo se realizará frente al Pizza Hut de Plaza del Sol, de 8 a.m. a 5 p.m.

LEA MÁS: Repuestos La Guaca está contratando personal: vea aquí cómo aplicar a los puestos disponibles

La convocatoria está dirigida principalmente a oficiales de seguridad, quienes deberán cumplir con algunos requisitos básicos: portación de armas al día, cédula de identidad vigente y hoja de delincuencia al día. La empresa enfatiza que es una excelente oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y pertenecer a un equipo consolidado.

LEA MÁS: CoopeMontecillos tiene varios puestos de empleo en todo el país

Los interesados deberán presentarse directamente en las oficinas de la empresa, ubicadas frente al Pizza Hut de Plaza del Sol, en Curridabat, donde el personal de recursos humanos estará recibiendo hojas de vida y brindando información sobre los puestos disponibles.

LEA MÁS: Toni Costa reconoce que un participante de Mira quién baila le “calló la boca” en la cuarta gala

Además de los oficiales de seguridad, la empresa sugiere que quienes cumplan con los requisitos aprovechen para conocer las posibilidades de crecimiento interno y beneficios que ofrece trabajar en VMA. Esto incluye capacitación constante, estabilidad y un ambiente laboral profesional.

La feria de empleo sera de 8 de la mañana a 5 de la tarde. (captura /captura)

No deje pasar esta oportunidad de asegurar su empleo y desarrollarse profesionalmente. Este miércoles 8 de octubre puede ser el día en que dé el primer paso hacia un nuevo camino laboral en VMA Grupo.

Consejos antes de ir a una feria de empleo: