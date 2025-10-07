Ofertas de empleo

VMA ofrecerá vacantes este miércoles en Curridabat

La feria de empleo de VMA será este miércoles, de 8 de la mañana a 5 de la tarde

Por Fabiola Montoya Salas
VMA
La empresa VMA tendrá una feria de empleo este miércoles.







Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

