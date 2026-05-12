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Walmart abre más de 60 plazas en planta de carnes: vea cómo aplicar y no quedarse por fuera

La empresa busca personal para su planta en El Coyol de Alajuela y realizará entrevistas presenciales este mes

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Por Fabiola Montoya Salas

Si usted o algún amigo anda buscando trabajo, esta puede ser una oportunidad que no debería dejar pasar. La empresa Walmart anunció que tiene más de 60 vacantes disponibles en su planta de carnes ubicada en El Coyol de Alajuela.








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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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